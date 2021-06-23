Берлин, , 14:12 — REGNUM Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, чтобы не разрешить радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы (Евро-2020) между командами Германии и Венгрии — это «ошибочный сигнал». Об этом сообщил 23 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас на своей странице в соцсети Twitter.

«Верно то, что на футбольном поле речь не идет о политике, но речь идет о людях, справедливости, терпимости. Поэтому УЕФА направляет ошибочный сигнал», — говорится в сообщении главы немецкого МИД.

При этом он добавил, что, несмотря на такое решение, «к счастью, все равно можно разглядеть (такие) цвета на стадионе и за его пределами».

Отметим, ранее УЕФА запретил радужную подсветку стадиона в Мюнхене, так как эта спортивная организация является политически и религиозно нейтральной. Матч между сборными Германии и Венгрии состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск. При этом да того Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет, радужная расцветка из шести цветов считается символикой ЛГБТ-сообщества.