Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем 23 июня достигла отметки в +34,9 градуса. Тем самым побит не только предыдущий рекорд для этого дня, продержавшийся с 1917 года, но и установлен новый абсолютный максимум температуры в июне за всю историю метеонаблюдений. Об этом ИА REGNUM сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Мойка

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До этого максимальная температура июня для Петербурга составляла + 34,6 градусов, она была зафиксирована 15 июня 1998 года.

Напомним, рекорд для 23 июня, продержавшийся 104 года, составлял +30,7 градуса.

В предшествующие четыре дня перед петербургским зноем 2021 года не устояли рекорды 1905, 2006 (дважды) и еще один рекорд 1917 года.