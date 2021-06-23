Москва, , 12:31 — REGNUM Российско-белорусская совместная группировка войск будет развиваться и дальше. Также близится к завершению создание трёх совместных учебных центров для подготовки военных, сообщил 23 июня в Москве министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«В ближайшее время с нашими российскими коллегами рассчитываем завершить создание совместных центров подготовки войск и сил — как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации: в Калининградской и Нижегородской областях», — сказал Хренин, выступая на московской конференции.

Напомним, третий учебный центр планируется создать в Гродненской области (Западная Белоруссия). Региональная группировка войск России и Белоруссии действует с 2000 года.

Ранее в новостях: Минобороны России и Белоруссии создадут три учебных центра