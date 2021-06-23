Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение об усилении аномальной жары в регионе до +35 градусов. во второй половине среды, 23 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

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По данным петербургского гидрометцентра, на 12:30 мск в Петербурге температура воздуха составляет +33,6 градуса, южный ветер 3−8 м/с, влажность 35%, давление 762 мм рт. ст.

Тем самым уже превзойден абсолютный максимум для 23 июня, установленный в 1917 году и составлявший +30,7 градусов. Это стало уже пятым подряд рекордным достижением аномальной для июня петербургской погоды в 2021 году. Ранее, с 19 по 22 июня, уже не устояли рекорды, 1905, 2006 (дважды) и 1917 года.