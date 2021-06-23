Каир, , 12:16 — REGNUM Планы по соединению электросети между Грецией и Египтом обсуждались в ходе встреч, проведенных греческим министром окружающей среды и энергетики Костасом Скрекасом в Каире с министром окружающей среды Египта Ясмин Фуад, министром электроэнергии Мохамедом Шакером и министром нефтяных ресурсов Тареком Эль-Молла в рамках официального визита в Египет премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса. Об этом сообщает AMNA.

Проект предусматривает объединение магистральных электрических сетей Греции и Египта, которое станет первым между Европой и Африкой в районе Юго-Восточного Средиземноморья, с прокладкой подводного кабеля. В ходе встречи также обсуждалась возможность заключения контрактов между греческими и египетскими компаниями на покупку и продажу судов компримированного природного газа (CNG) с целью создания виртуального газопровода между двумя странами.

Скрекас подчеркнул важность двустороннего сотрудничества для защиты морского биоразнообразия с учетом географической близости двух стран, подчеркнув при этом необходимость принятия мер по устранению последствий изменения климата.

Напомним, 21 июня Мицотакис посетил Каир и Александрию.