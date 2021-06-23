Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на своей официальной странице в соцсети опубликовал объявление о наборе персонала в несколько стационаров, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией.

Елена Молчанова ИА REGNUM Койки в «Ленэкспо»

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«Требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, операторы ПК, буфетчики, кастелянши, уборщики служебных помещений», — говорится в сообщении комздрава.

Соискателей предупреждают, что им придется работать во временном госпитале «Ленэкспо», который обслуживается городским Госпиталем для ветеранов войн, а также в Клинической больнице Святителя Луки и в Городской больнице №33 в Колпино.

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Напомним, 21 июня губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на прошлой неделе под лечение ковида перевели Мариинскую больницу и больницу № 33 в Колпино, на этой неделе к ним добавились больница №2 и новый корпус больницы Святителя Луки. Пациентов средней тяжести примут резервные корпуса госпиталя в «Ленэкспо». Откроется на приём ковидных больных федеральный Медицинский университет им. Мечникова.