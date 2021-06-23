Москва, , 10:55 — REGNUM Совфед утвердил изменение границы города федерального значения Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Сенаторы поддержали обращение губернатора Санкт-Петербурга и Заксобрания города о включении в его площадь трех намывных территорий общей площадью в 1,3 кв. км. Из трех земельных участков два намыва — это портовая застройка у порта Бронка и ещё один — пуант Крестовского острова со стороны стадиона «Газпром Арена». Намывные территории в Невской губе Финского залива ввели в эксплуатацию в 2014 и в 2016 годах, теперь они должны войти в состав Петродворцового и Петроградского районов.

Согласно Земельному кодексу, в России установлена специальная процедура изменения границ городов федерального значения — утвердить изменение должен Совфед. Правительство дало согласие на такое изменение границ 9 декабря 2020 года.