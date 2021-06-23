Москва, , 10:14 — REGNUM Совфед назначил Сергея Мамедова и Наталью Трунову на пост аудитора Счетной палаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, соответствующее постановление приняла верхняя палата парламента.

Трунова является вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок», кандидатом экономических наук. Она займет пост Михаила Меня.

18 ноября 2020 года Следственный комитет (СК) выдвинул Меню обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере. 17 мая 2021 года уголовное преследование аудитора Счетной палаты было прекращено Тверским судом в связи с истечением срока давности.

Кроме того, аудитором утвержден замглавы комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов, на этой должности он сменит Татьяну Блинову.

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России.

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