Прага, , 09:40 — REGNUM 23 июня стартовал очередной этап межправительственных переговоров представителей Польши и Чехии по поводу дальнейшей судьбы польской угольной шахты «Турув», находящейся вблизи с границей с Чехией. Прага требует ее закрыть из-за того, что объект может нанести вред экологии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Чешскую правительственную делегацию возглавляет министр окружающей среды Чехии Ричард Брабек, польскую — министр окружающей среды и климата республики Михал Куртыка.

В преддверии очередного этапа переговоров Куртыка в беседе с журналистами заявил, что стороны уже близки к согласию, поэтому данный этап переговоров должен увенчаться успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом.