Москва, , 09:34 — REGNUM Россия продолжит предпринимать усилия для поддержания и восстановления региональной стабильности на континенте. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи», — заявил Путин.

Президент отметил роль России в урегулировании ряда региональных конфликтов, в том числе в Сирии и Нагорном Карабахе.

«Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», — указал он.