Москва, 23 июня, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Почти половина жителей России положительно относится к решению о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Это 23 июня следует из результатов исследования ВЦИОМ «Вакцинация с элементами обязательности: за и против», обнародованном на сайте социологической организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Уточняется, что опрос проводился 20 июня методом телефонного интервью и в нем принимало участие 1,6 тыс. жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Согласно полученным данным, 49% респондентов заявили о положительном отношении к решению об обязательной вакцинации, 30 о негативном отношении и еще 16%, что им это безразлично.

При этом 77% участникам опроса известно о решении властей Москвы и Подмосковья о проведении обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% работников сферы услуг и еще 22% узнали об этом в первый раз.

Также 52% опрошенных посчитало, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг будет способствовать предотвращению распространения коронавирус в Москве и Подмосковье.

Кроме этого, 56% респондентов считает, что решение о проведении обязательной вакцинации соответствуют ситуации с SARS-CoV-2 в этих регионах и еще 25% посчитало, что оно скорее не советует ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который можно сравнить по уровню угрозы с индийским вариантом «Дельта», зафиксирован на территории Перу.