Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в среду, 23 июня, может быть установлен пятый подряд рекорд самой высокой температуры для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, днем в Северной столице термометры покажут +32…+34 градуса, по Ленинградской области ожидается +30…+35 градусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Между тем суточный рекорд максимальной температуры для 23 июня, установленный в 1917 году, составляет +30,7 градусов, «и сегодня будет обновлён», уверен специалист.

Напомним, 22 июня в Петербурге был установлен четвёртый рекорд подряд рекорд июньской жары. Температура воздуха достигла +33,5 градусов, перекрыв предыдущий максимум +32,5 градуса от 1917 года. Ранее были побиты рекорды жары, державшиеся с 1905 и 2006 годов (дважды).

Как добавляет Михаил Леус, 23 июня метеорологические условия в Петербурге определяет северо-западная периферия антициклона. Пи переменной облачности существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.