Вашингтон, 23 июня, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Американский доллар является мировой резервной валютой, и возможный отказ России и Китая от его использования не окажет на него никакого влияния. Такое мнение 22 июня высказал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой», — заявил глава ФРС на слушаниях в специальном подкомитете в палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что Россия и Китай могут отказаться от доллара.

Также Пауэлл заявил, что, по его мнению, в настоящее время в мире нет валюты, которая могла бы составить конкуренцию американскому доллару.

«Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром», — уточнил он.

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время (в этой ситуации)», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти РФ в течение месяца полностью откажутся от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом 4 июня президент России Владимир Путин заявил, что использование американскими властями доллара в политической борьбе наносит ему ущерб как мировой резервной валюте.