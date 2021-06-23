Москва, 23 июня, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Москве с 28 июня все предприятия общественного питания будут функционировать в «бесковидном» режиме, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан в Москве

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Так, посещать рестораны, кафе и прочие заведения общепита смогут только те, кто прошёл вакцинацию, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, необходимо иметь специальный QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, выдача QR-кода будет осуществляться с 25 июня. Получить его можно в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники.

Вместе с тем, по словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, власти Москвы пока не планируют вводить систему QR-кодов для доступа в транспорт или магазины.

В общественных местах в Москве продолжают действовать меры по профилактике распространения коронавируса, в том числе масочно-перчаточный режим.

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