Тегеран, , 07:54 — REGNUM 22 июня главы Совместной экономической комиссии Ирана и Катара провели встречу в режиме видеоконференции, подчеркнув важность развития сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во встрече приняли участие министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и министр торговли и промышленности Катара Али бен Ахмед Аль-Кувари в качестве глав Совместной экономической комиссии.

Обе стороны подчеркнули необходимость как можно скорее созвать комитет по контролю за выполнением резолюций седьмого заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Катара.

В ходе встречи представители обсудили вопросы, связанные с промышленной кооперацией, туризмом, спортом и другими вопросами, представляющими интерес, и приняли необходимые решения для развития и ускорения сотрудничества между двумя странами.

Министр Катара Али бин Ахмед Аль-Кувари выразил надежду, что восьмое заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Катара состоится в Дохе в ближайшем будущем.

Приветствуя предложение катарской стороны, министр энергетики Ирана также выразил надежду на то, что отношения с будущим иранским правительством будут оставаться прочными.