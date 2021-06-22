* талибов — запрещённая в России организация

Душанбе, , 21:11 — REGNUM Более 130 военных из состава правительственных подразделений Афганистана отошли из Афганистана в Таджикистан, спасаясь от отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 22 июня пресс-центр ГКНБ Республики Таджикистан.

По данным пограничников Таджикистана, группа афганских силовиков отошла через границу после нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на приграничный населенный пункт Шерхон-Бандар в провинции Кундуз.

«В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 9 часов утра 22 июня, не выдержав наступления, 134 военнослужащих правительственных войск ИРА были вынуждены отступить через 3-ю и 4-ю заставы Погранотряда «Пяндж» на территорию Республики Таджикистан», — указано в сообщении пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана.

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана. Среди военнослужащих ИРА — четверо раненых и один убитый», — уточняется в сообщении.

По утверждению пресс-центра, обстановка на границе с Афганистаном на данный момент оценивается как напряженная.

«Общее число раненых, убитых и взятых в плен афганских военнослужащих на территории «Шерхон-Бандар» составляет до ста человек. Согласно подтвержденной информации, в последние десять суток в четырех провинциях ИРА, граничащих с Таджикистаном, идут боестолкновения между правительственным войсками и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате чего уезды Чахёб, Янги Калъа, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахор, уезды Дашти Арчи, Имом Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз, а также КПП «Шерхон-Бандар» и «Кокул» перешли под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указано в сообщении пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы заявили об установлении полного контроля над приграничным речным портом Шерхан (Шерхон).

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