Москва, , 18:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель об итогах своей встречи с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба Кремля.

«По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-службе сообщили, что по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Меркель по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и отмечаемого в России Дня памяти и скорби.

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