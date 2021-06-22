Москва, , 15:58 — REGNUM В День памяти и скорби, в 80-летнюю годовщину с начала Великой Отечественной войны посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу «Вечный огонь» в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом 22 июня сообщает ТАСС.

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Отмечается, что также в этом мероприятии принимал участие министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Позднее фон Гайр заявил, что народ Германии помнит свою историю, так как не хочет, чтобы такие события когда-либо повторились.

«Мы, немцы, осознаем свою ответственность. Мы не забываем эти бесславные страницы нашей истории и передаем эту память следующим поколениям, чтобы подобные события больше никогда не повторились», — приводит его слова на своей странице в соцсети Twitter посольство Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного солдата.