Париж, , 16:09 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) приняли участие в обсуждении проблемы украинского неонацизма в сенате Франции. Об этом 21 июня написал сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, в связи с визитом украинских парламентариев, МИД Украины направил ноту протеста в МИД Франции.

«Лучше бы вы опровергли факты, которые я привёл… А так как всё сказанное мной — истина, — лучше бы промолчали… Сегодня у меня ещё более насыщенная программа! Всем рот не заткнёте!» — написал Рабинович.

В ходе выступления во французском сенате депутат указал на одну из ключевых проблем Украины — героизацию нацистов из дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Как известно, она запрещена Нюрнбергским трибуналом, но сегодня на Украине её членов делают героями! Это проблема номер один! И поэтому мы здесь, поэтому доносим до вас правду и хотим, чтобы вы помогли Украине в борьбе с фашизмом!» — отметил Рабинович.

Напомним, ранее о проблеме неонацизма на Украине заявили французские депутаты, побывавшие в Киеве. По их словам, власти Украины попытались оказать давление, чтобы данная тема не обсуждалась во Франции.

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