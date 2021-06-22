Париж, 22 июня 2021, 16:09 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) приняли участие в обсуждении проблемы украинского неонацизма в сенате Франции. Об этом 21 июня написал сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам депутата, в связи с визитом украинских парламентариев, МИД Украины направил ноту протеста в МИД Франции.
В ходе выступления во французском сенате депутат указал на одну из ключевых проблем Украины — героизацию нацистов из дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, ранее о проблеме неонацизма на Украине заявили французские депутаты, побывавшие в Киеве. По их словам, власти Украины попытались оказать давление, чтобы данная тема не обсуждалась во Франции.
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