Москва, , 15:36 — REGNUM Ситуация с накопительной пенсией 2 млн человек, которые не забрали её из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в очередной раз говорит о провале пенсионной системы и необходимости упразднить фонды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Неудобная для пенсионных фондов правда заключается в том, что, во-первых, накопления эти ничтожны и чаще всего не превышают 10 тыс. рублей, а во-вторых, большинство клиентов НПФ ничего не знают о своем пенсионном фонде, так как стали его клиентами не по своей воле и обманным путём», — сказал Миронов.

Парламентарий напомнил, что действующее законодательство позволяет изымать у граждан доходы от инвестирования пенсионных накоплений граждан, если они переходят в другой пенсионный фонд не позднее, чем через пять лет.

«Давайте не делать вид, что люди расстались с этими деньгами добровольно. Пришло время признать, что несовершенство пенсионной реформы стало почвой для мошенничества исторических масштабов. Я призываю авторов этой реформу взять на себя эту ответственность», — заявил Миронов.

Кроме того, рассуждает парламентарий, огромное количество фондов прошли слияние или реорганизацию, неоднократно меняли название, так что, 2 млн. граждан просто не знают и не могут узнать, в каком фонде лежат их деньги.

«Самое главное, власти должны признать, что от фондов пора отказываться и возвращаться к выплате пенсии напрямую из бюджета. Пенсионные фонды никому ничего не обеспечили, они превратились в чёрную дыру, в которую бесследно улетают деньги», — заключил Миронов.

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