Рига, , 15:31 — REGNUM Во вторник, 22 июня, правительство Латвии поддержало инициативу министерства здравоохранения по ослаблению ограничений в связи с коронавирусомCOVID-19 во время национального праздника Лиго. Об этом сообщилrus.lsm.lv со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

Решено, что уже в праздник Лиго невакцинированные и не имеющие на руках результатов ковид-тестов посетители смогут собираться на летних террасах в количестве до 20 человек. В помещениях число посетителей увеличено до 500, а на свежем воздухе — до 1000 человек.

Послабления стали возможными, благодаря тому, что кумулятивный показатель распространения коронавируса снизился ниже показателя в 100 единиц.

Ligo или Янов день — самый популярный латышский народный праздник. Отмечается в ночь с 23 на 24 июня и уходит корнями в язычество. В этот день проходят массовыегуляния на природе с разведением костров и приготовлением праздничной лиговской еды. Девушки плетут венки, все чествуют Лиг и Янов.