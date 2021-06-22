Рига, , 15:24 — REGNUM Присоединение Илукстского края к Аугшдаугавскому, а Озолниекского края к Елгавскому не соответствует Конституции. Об этом сообщилrus.lsm.lv со ссылкой на решение Конституционного суда Латвии Сатверсме.

В своем решении суд призвал национальный парламент как можно скорее определить новое, соответствующее конституции, административно-территориальное положение краев. Это должно обеспечить правовую стабильность, ясность и спокойствие в общество, уверены в суде Сатверсме.

Суд также указал, что нормы, касающиеся в данный момент Илуксте и Озолниеки, будут считаться не имеющими силы с 1 января 2022 года.

Административная реформа, прошедшая в Латвии в 2020 году, привила к серии громких скандалов. Так, Сейм пошел против воли жителей Вараклянского края и присоединил его Резекненскому краю. Самоуправление Вараклян подало иск в Конституционный суд, и тот 28 мая нынешнего года признал решение Сейма противоречащим конституции.

Президент Латвии Эгился Левитс заявил, что необходимо пересмотреть результаты административной реформы, чтобы соблюсти демократические принципы и волю самих жителей .