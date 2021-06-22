Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Новый температурный рекорд для 22 июня установлен в Санкт-Петербурге. Он стал уже четвёртым подряд достижением аномальной петербургской жары, превзойдя предыдущий рекордный показатель 104-летней давности.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

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Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, в 14 часов по московскому времени температура воздуха на главной метеостанции Санкт-Петербурга достигла отметки в 32,9 градуса, что на 0,4 выше, чем было в этот день в памятном 1917 году.

«Воздушные массы продолжат прогреваться и температура в ближайшие часы еще подрастёт. Таким образом, точное значение нового рекордного максимума будет известно поле 21 часа», — добавил специалист.

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Напомним, в Петербурге в эти дни были побиты рекорды жары, державшиеся с 1905 и 2006 годов (дважды).