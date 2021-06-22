Душанбе, , 13:34 — REGNUM Таджикистан и Узбекистан создадут совместно открытое акционерное общество для строительства двух гидроэлектростанций на реке Зарафшан, сообщает 22 июня агентство «Азия-плюс» со ссылкой на соответствующий проект соглашения.

Долевое участие таджикской стороны составит 50% плюс одна акция. Для подготовки технико-экономического обоснования проекта, а также оценки социального и экологического воздействия планируется привлечь международную консалтинговую компанию.

Для строительства ГЭС планируется привлечь средства международных финансовых институтов или правительственных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о строительстве ГЭС на реке Зарафшан была достигнута в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10−11 июня.

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