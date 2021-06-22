Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За последнюю неделю в Петербурге количество жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса, увеличилось на 17% по сравнению с показателем предыдущей недели. Однако пассивность многих горожан по отношению к вакцинации на протяжении нескольких месяцев способствовала подъему заболеваемости, который наблюдается в эти дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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«Конечно, можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось <…> Но я бы больше радости испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад и сейчас бы мы не сталкивались с такими цифрами», — заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По данным на конец прошлой недели, в Петербурге вакцинировались более 770 тысяч человек. Но это лишь немного больше 14% от численности населения региона. Из них 654 тысячи человек полностью завершили цикл вакцинации.