Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Смертность от COVID-19 в Петербурге продолжает ежедневно увеличиваться. За истекшие сутки подтверждено 82летальных исхода, главной причиной которых стала коронавирусная инфекция, сообщили 22 июня в федеральном оперштабе. Это на два случая больше, чем сутками ранее, и на девять больше, чем два назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти

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Последний раз более высокий уровень суточной смертности отмечался 14 января 2021 года (83 случая). По 82 смерти за сутки фиксировалось 22 и 26 декабря 2020 года, это происходило на пике второй волны эпидемии.

Всего в Петербурге от COVID-19 на сегодня скончались 15 503 человека. По числу смертей от ковида в расчете на 100 тыс. населения Петербург уверенно занимает непочётное первое место с показателем 289,7 смертей. Для сравнения: в Москве — 172,7 смертей от ковида на 100 тыс. человек.