Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 10:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге тесты на наличие в организме коронавирусной инфекции сдали 29 822 человека, сообщили 22 июня в городском оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врачи за работой

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Это на пять с половиной тысяч тестов больше, чем было сделано в предыдущие сутки, однако меньше пиковых показателей тестирования на прошлой неделе. К примеру, в минувшую пятницу, 18 июня, в Петербурге обследовали накоронавирус 43 336 человек.

Также за последние сутки в Петербурге было обработано 31 466 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 20 июня в Петербурге было зафиксировано 1046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 21 июня ожидаются в ближайшие два часа.