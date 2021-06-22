Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Компания Trump Organization подала в суд на власти Нью-Йорка из-за отказа обслуживать поле для гольфа в районе Бронкс. Соответствующие документы поступили в электронную базу суда в районе Манхэттен.

В иске отмечается, что решение властей Нью-Йорка расторгнуть контракт на обслуживание поля для гольфа политически мотивировано и не обосновано с деловой точки зрения.

Отмечается, что условия контракта запрещают разрывать его «произвольно» без достаточных оснований. Представители Trump Organization призвали суд признать решение властей Нью-Йорка незаконным и выплатить компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о разрыве части деловых связей с Trump Organization. Мэр объяснил свое решение тем, что Трамп спровоцировал беспорядки в Вашингтоне.

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