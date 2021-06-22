Москва, 22 июня, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Туристы из России начали обмен путевок на отечественные курорты на поездки на курорты в Турции. Об этом 22 июня рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий пляж

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом отмечается, что в туроператоре «Интурист» заявили, что обмен путевок с российских курортов на турецкие в данный момент происходит в единичных случаях.

«Это не массовое явление, и статистика непоказательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны», — сказали в «Интуристе».

Также о таком обмене туристических путевок сообщили еще в одной компании-туроператоре.

«Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично, и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», — отметили в компании.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия возобновит с 22 июня 2021 года авиасообщение с Турцией. При этом такое решение было принято по завершении визита в Турцию представителей Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Ростуризма, которые оценили готовность турецких курортов принять туристов из России.