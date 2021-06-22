, 08:27 — REGNUM 20 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в, что все документы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) почти готовы, однако для их реализации требуются решения, которые в основном должны быть приняты сторонами переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи прокомментировал результаты последнего дня шестого раунда венских переговоров. «Мы прошли через очень напряженные дни и провели достаточно трудную работу, теперь находимся в таком положении, когда, по мнению сторон, все документы соглашения почти готовы», — отметил он.

Коснувшись некоторых решенных и нерешенных вопросов, он подчеркнул, что эти споры приняли четкую форму и теперь их масштабы ясны.

Указав на время, когда другая сторона должна принять решение, Арагчи сообщил, что текущая стадия переговоров вполне удовлетворительна, однако другие стороны должны принять свои собственные решения.

«Настало время для всех сторон, в частности противоборствующих, принять свои окончательные решения», — отметил он далее.

Арагчи заявил, что стороны прекратят переговоры и вернутся в столицы на несколько дней не только для дальнейших консультаций, но и для принятия решений. Однако сейчас он не может точно сказать, сколько дней для этого потребуется.