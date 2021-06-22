Москва, , 07:32 — REGNUM Вопросы, связанные с выдачей виз, продолжат в ближайшее время обсуждать Россия и США, заявил 21 июня журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В самое ближайшее время возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами», — сказал глава российской дипмиссии.

Кроме того, дипломат сообщил, что направил в Вашингтон пакет предложений по развитию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за последние несколько лет лишь единицы российских граждан могли получить визы в американском посольстве в Москве. В дипмиссии объявили о прекращении с 12 мая рассмотрения запросов на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок.

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