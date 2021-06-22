Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Экс-глава Белого дома Дональд Трамп так и не признал своего поражения на выборах президента США 2020 года. Об этом он заявил 21 июня в эфире телеканала RAV.

«Сейчас многое происходит, но я никогда не признавал поражения», — сказал политик.

Бывший американский лидер также сообщил, что сторонники продолжают проверку результатов голосования в штатах Аризона и Джорджия. Трамп считает, что им удастся выявить «множество неучтенных бюллетеней».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Дональд Трамп заявил, что ведет работу над «очень важным проектом». Он отметил, что речь не идет о мемуарах.

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