Донецк, , 02:00 — REGNUM Киевские власти намеренно обостряют ситуацию в Донбассе несмотря на то, что все страны-гаранты по Минским соглашениям (Россия, Германия, Франция) и США признали их безальтернативными для разрешения конфликта, заявили 21 июня в пресс-службе министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинская сторона открыто демонстрирует саботаж достигнутых договоренностей: длительный переговорный кризис, обусловленный блокированием представителями Киева всех ключевых вопросов повестки дня, усугубляется жестокими вооруженными провокациями на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что по факту гибели военнослужащих ДНР в адрес Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ направлена нота с требованием провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных в этом военном преступлении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 21 июня бригада ВСУ расстреляла санитарную машину Народной милиции ДНР, в результате чего трое военнослужащих республики были убиты, ещё один тяжело ранен. Киевские боевики открыли огонь по машине несмотря на согласованное сторонами объявление «режима тишины».