Москва, 21 июня, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В честь Чемпионата Европы во «Вконтакте» добавили эксклюзиный эмодзи-статус (изображение рядом с именем и фамилией пользователя) с фирменным жестом певицы Ольги Бузовой. Информация об этом появилась в блоге социальной сети.

Блог социальной сети «ВКонтакте» Эмодзи-статус от Ольги Бузовой

Как говорится в сообщении, опубликовать эмодзи-статус можно из мини-приложения «Спорт» в соцсети. Нововведение также запустит флешмоб #нагнетайте, который должен объединить болельщиков, следящих за матчем между сборными России и Дании.

Ранее «ВКонтакте» запустила тематическую ленту «Евро-2020». Она объединяет новости турнира и обзоры от спортивных медиа и сообществ.