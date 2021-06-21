Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 16:43 — ИА Регнум. К концу текущей недели в Петербурге в общей сложности будет развернуто более десяти тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом заявил 21 июня губернатор Александр Беглов в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Напомним, на 18 июня в Петербурге было развернуто 8815 таких коек, но эпидемическая ситуация ежедневно ухудшается.

Александр Беглов отметил, что на прошлой неделе на лечение ковида были перепрофилированы Мариинская больница и больница № 33 в Колпино, на этой неделе — многопрофильная больница №2 и новый корпус больницы Святителя Луки. К приему пациентов средней тяжести готовятся дополнительные корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо». Постепенно новые койки будут разворачиваться и в федеральных медучреждениях Петербурга.

«Задействованы все механизмы, созданные нами во время второй волны — в том числе, вызов врача на дом по единому номеру «122», компьютерная томография перед госпитализацией. Отладили систему ПЦР-тестирования. Все, что помогло нам справиться с предыдущими подъемами заболеваемости, продолжает сегодня работать», — сказал губернатор.

Напомним, за 20 июня в городе выявлено 1046 новых случаев коронавируса.