Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 16:22 — ИА Регнум. На фоне изнуряющей 33-градусной жары, которая в настоящее время стоит в Петербурге и прилегающих районах Ленобласти, Главные управления МЧС в обоих регионах выпустили штормовые предупреждения в связи с ожидаемыми во второй половине дня 21 июня кратковременными дождями и грозами с усилением ветра. При этом аномально жаркая погода с температурой воздуха +33…+35 градусов по-прежнему сохранится.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

Следите за развитием событий в трансляции: «От жары до тропических ливней: погодные аномалии в России – все новости»

Как говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленобласти, 21 июня местами ожидаются грозы, при грозе кратковременное усиление ветра до 15 м/с.

А в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напомнили, что в жаркую погоду необходимо потреблять около двух литров жидкости, включая суп, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас.

«Во время аномальной жары человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено», — говорится в сообщении.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 22 июня, в начале ночи и во второй половине дня в Петербурге местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +20…+22 гр., днем +33…+35 гр., на побережье Финского залива местами до +30 гр. В Ленобласти 22 июня в начале ночи и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18…+23 гр., местами до +14 гр., днем +31…+36 гр.