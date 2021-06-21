Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжается постепенное увеличение суточного количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили 21 июня в региональном оперштабе, за последние 24 часа выявлено 123 новых носителя. Это на восемь человек больше, чем в предыдущие сутки.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика суточных случаев коронавируса в Ленобласти

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Наибольшее число новых случаев зафиксировано в городах Тихвин (10), Выборг (8) и Луга (7).

Нарастающим итогов в регионе подтверждено 47 349 случаев заражения с начала пандемии. Выздоровели 44 169 человек, в том числе 80 выписаны по выздоровлению за минувшие сутки.

Скончались от COVID-19 за сутки восемь жителей Ленобласти, общее число жертв ковида в регионе составляет 1662 человека.