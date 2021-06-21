Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Сразу две дизельные подводные лодки, построенные в Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК) примут участие в Международном Военно-морском салоне (МВМС-2021), сообщили 21 июня в пресс-службе предприятия.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка, построенная на «Адмиралтейских верфях»

«У причалов морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в рамках мероприятия займут почетное место натуральные образцы: подводные лодки проекта 677 «Лада» «Санкт-Петербург» и «Краснодар» проекта 636.3», — говорится в сообщении.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями. Субмарина «Санкт-Петербург» передана в состав ВМФ России в 2010 году.

Подводные лодки модифицированного проекта 636.3 имеют более высокую, по сравнению с предыдущими проектами, боевую эффективность. Подводная лодка «Краснодар» построена для Черноморского флота России, принята в состав ВМФ России в ноябре 2015 года.

В настоящее время «Адмиралтейские верфи» продолжают строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ 25 ноября 2019 года. Вторая в серии подлодка «Волхов» вошла в состав ВМФ 24 октября 2020 года. Третья подводная лодка «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года.

«В настоящее время начата стыковка четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа». Ее спуск на воду запланирован на конец 2021 года», — отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, на «МВМС-2021», который состоится с 23 по 27 июня в Петербурге, будет представлено более 20 кораблей, катеров и судов Военно-морского флота РФ и Пограничной службы ФСБ России, а также образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.