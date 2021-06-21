Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в понедельник, 21 июня 2021 года, установлен новый температурный рекорд для этого дня. Причем, это произошло уже в 10 часов утра.

Дарья Драй ИА REGNUM Пляж Ласковый в Курортном районе Петербурга

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Как сообщил ИА REGNUM главный синоптик Петербурга Александр Колесов, температура достигла +30,7 градусов, в тот время как предыдущий рекорд был установлен в 2006 году и составлял +30,4 градуса.

«Сколько сегодня будет экстремумов пока не понятно. Это уже третий рекорд подряд. Завтра тоже готовимся к рекорду», — добавил Колесов.

Напомним, по данным гидрометцентра, днем в Петербурге ожидается +32…+34 градуса.