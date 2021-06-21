Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Петербурге в понедельник, 21 июня, ожидается новый, третий подряд, температурный рекорд в связи с аномально жаркой погодой, установившейся в регионе. Новому рекорду не помешают даже локальные грозы, которые прогнозируют синоптики на вторую половину дня.

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«Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,4°, установлен он в 2006 году, и сегодня будет обновлён, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. — Это будет уже третий подряд жаркий рекорд».

Специалист пояснил, что погоду в петербургском регионе продолжит определять антициклон. Во второй половине дня местами могут возникнуть очаги облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и гроз. Однако жара из-за этого не отступит.

«Днем термометры покажут +32…+34°, по области ожидается +30…+35°. Ветер южный 3−8 м/с, при грозе порывистый», — добавил Леус.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призвало петербуржцев и гостей города без необходимости в дневное время не выходить на улицу, а если это необходимо — защищать голову, иметь с собой воду.

Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы в Петербурге составляет 7−10 градусов.