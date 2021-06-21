Москва, 21 июня, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Коронавирус стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо, сообщила врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы», — сказала она «МК».

По её словам, количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов, и сразу происходит инфаркт.

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Врач подчеркнула, что вакцины от COVID-19 эффективны против мутировавших штаммов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что предпочтительнее привиться против коронавируса, чем переболеть коронавирусной инфекцией.

Глава государства напомнил, что последствия коронавирусной инфекции изучаются до сих пор. До конца точно не известно, как коронавирусная инфекция повлияет на организм в долгосрочном плане.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.