Москва, , 23:39 — REGNUM Накануне встречи президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Государственный департамент США заявил, что Вашингтон ожидает договориться о более «стабильных и предсказуемых» отношениях с Москвой, но всё же не желает отказываться от «конкуренции». Белый дом продолжает разворачивать глобальное противостояние с Китаем, в котором нельзя исключать переход в горячую фазу, и предсказуемое поведение России очень важно для США.

Саммит двух глав государств, состоявшийся 16 июня в Женеве, не привел к кому-либо глобальному итогу, отметили в Институте РУССТРАТ. Тем не менее, президент России отметил, что переговоры прошли в мирном, принципиальном ключе, но оценка глав двух стран значительно разнится по большому количеству позиций.

Перед женевским саммитом в Киеве опасались, что Россия и США смогут заключить сделку и разделить зоны влияния в Европе. Но в своей речи Путин подтвердил, что Россия не отступит от приверженности «Минским соглашениям», а Украина занимает неконструктивную позицию и пытается искаженно интерпретировать договорённости. Байден с такой позицией согласился, а значит, украинским властям придётся выполнять «Минск-2».

Как отметили эксперты, несмотря на доброжелательную атмосферу, Путин посоветовал не питать лишних иллюзий. По его словам, сегодня международные отношения строятся исключительно на искажениях, недомолвках и атаках. На вопрос о теоретической возможности ухудшения отношения между двумя странами, президент России не стал исключать такого развития событий. Американский конгресс может выступить с инициативами, которые вызовут дальнейшее ухудшение отношений, но Путин отметил, что в беседе промелькнула «зарница доверия».

Реальные результаты саммита можно будет увидеть уже в ближайшее время, уверены в Институте РУССТРАТ. Если анонимные чиновники в американских СМИ будут нейтрально оценивать деятельность Путина, это означает, что идущий переговорный процесс важен для Вашингтона, и ему не желают навредить. Если же на страницах таблоидов будут появляться негативные утечки из дипломатических кругов, значит дальнейшее будущее переговорного процесса будет означать саботаж с американской стороны.