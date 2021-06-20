Любляна, 20 июня, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Нынешний год отмечен рядом значимых юбилеев, которые в свете новых вызовов и угроз всему мировому сообществу, приобретают особое значение.

Олег Калинин

В 2021 году, когда мы отмечаем скорбную дату 80-летия нападения стран гитлеровской коалиции на Советский Союз, все более актуальным становится вопрос о сохранении памяти о подвиге всех, отдавших свои жизни в борьбе за общую Победу над фашизмом и нацизмом, не только в России, но и в странах всего мира.

Сразу же, после вторжения на территорию Советского Союза, фашистскими оккупантами было начато создание концентрационных «лагерей смерти» для советских военнопленных и советских граждан с оккупированных территорий. Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе, где в бывшем нацистском лагере Шталаг XVIII D, только в 1941—1942 годах погибло более чем 5000 военнопленных. Выставка международного центра из Марибора «Пожалуйста, помните!», рассказывающая о трагедии советских военнопленных в нацистских «лагерях смерти», открылась 28 мая, этого года в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве и вызвала большой интерес, как у российского зрителя, так и у специалистов историков Второй мировой войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, на недавней пресс-конференции 28 мая 2021 года подчеркнул, говоря о МИЦ Марибор: «Это важная платформа, которая препятствует пропаганде нацистских идей, которые видим сегодня в некоторых европейских странах». Высокая оценка, данная работе Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Словении Министром иностранных дел России, была не случайна. 17 июня, спустя день после встречи мировых лидеров России и США, исследовательский центр в Мариборе проводит международную конференцию, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны на тему «Операция Барбаросса или почему в Мариборе погибло более 5000 советских военнопленных» с привлечением специалистов исследователей из стран Евросоюза и России, а также студентов и молодежи из города Марибора. Примечательно, что конференция проходила в Словении, стране, которая является членом блока НАТО.

В конференции приняли участие руководители и представители ветеранских организаций Республики Словении, Республики Хорватии, Австрийской республики и Российской Федерации. В работе принял участие посол России в Словении Тимур Эйвазов. В своем обращении к участникам конференции он подчеркнул: «Эта конференция внесет большой вклад в том важном и большом деле, которое мы вместе с вами делаем — в отстаивании и сохранении исторической правды».

С содержательным докладом «Военный аспект операции «Барбаросса», развитие событий после нападения гитлеровской коалиции на Советский Союз 22 июня 1941 года» выступил первый заместитель председателя Российского Союза ветеранов генерал-полковник Виталий Азаров. Его выступление вызвало большой интерес у словенских специалистов и у словенских студентов. Многое из прозвучавшего в его докладе, было открытием для словенской молодежи. После своего выступления В. М. Азаров ответил на многочисленные вопросы.

На конференции также выступили: профессор Борис Хайдиньяк, директор Центра еврейского культурного наследия — Мариборская синагога, с докладом «Айнзацгруппы в Советском Союзе в 1941 году», Ян Малец из Музея национального освобождения Марибора, доктор Мартин Премк из Городского музея Любляны, являющийся также представителем Союза ветеранских организаций Словении за ценности Народно-освободительной борьбы, с докладом «Восстание против оккупантов в Словении в 1941 году». Среди почетных участников конференции, также присутствовали — Франьо Хабулин президент ассоциации ветеранов-антифашистов и антифашистов Хорватия, Марьян Крижман президент ZZB NOB Словения, Милан Вутте президент Ассоциации партизан Каринтии из Австрии.

Но что особенно важно, в конференции и панельной дискуссии в рамках конференции приняли участие более 20 учащихся выпускных классов Первой гимназии Марибора. Одной из важнейших задач МИЦ Марибор является работа с молодежью, школьниками и студентами Словении и других европейских стран, с целью сохранить и передать для будущих поколений историческую правду о Второй мировой войне и героической совместной борьбе с фашизмом и нацизмом.

В преддверии 22 июня, в минувшие несколько дней с 17 июня, МИЦ Марибор посетило более 400 учащихся старших классов Первой гимназии г. Марибора, вместе со своими педагогами. Они ознакомились с историей и документами нацистского «лагеря смерти» Шталаг XVIII-D и с фактами мученической смерти более 5000 советских военнопленных в 1941—1942 годах в нацистском лагере. Особенно важно подчеркнуть, что эта информация и информация о нацистских «лагерях смерти» отсутствует в словенских учебниках по истории.

Экскурсии для старшеклассников и их педагогов провели сотрудники МИЦ Марибор. Увиденная в центре экспозиция, а так же сообщения сотрудников о страшных событиях в Шталаге XVIII-D, вызвали большой интерес у посетителей и никого не оставили равнодушным.

В заключении своего выступления на конференции, к молодежи Словении обратился первый заместитель председателя Российского Союза ветеранов генерал-полковник Виталий Азаров. Он особо подчеркнул «Сохранение памяти и правды о Второй мировой войне особенно необходимо вам, молодежи. Без сохранения этой правды невозможно прийти в мирное будущее и сохранить мир на нашей планете».