Москва, , 15:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 июня, в Кремле встретится с депутатами Государственной думы VII созыва. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что пленарный режим весенней сессии Государственной думы завершился. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия.

Президент Путин уже дал старт предвыборной кампании — выборы в Думу состоятся в сентябре. Глава государства встретится с депутатами Госдумы VII созыва для подведения итогов их работы.

Очередные выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября.