Киев, 20 июня 2021, 10:37 — REGNUM Правительство Украины планирует выделить на празднование Дня независимости Украины 5,423 миллиарда гривен или почти $200 млн. Об этом сказано в документе министерства финансов Украины, опубликованном на официальном сайте правительства страны.
Как сообщается, празднование Дня независимости Украины будут финансировать из государственного и местного бюджетов, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством.
Напомним, в Киеве в честь Дня независимости Украины планируют провести парад военной техники, а также продемонстрировать образцы военной техники во время выставки.
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