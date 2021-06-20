Киев, , 10:37 — REGNUM Правительство Украины планирует выделить на празднование Дня независимости Украины 5,423 миллиарда гривен или почти $200 млн. Об этом сказано в документе министерства финансов Украины, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

«Согласно финансово-экономическим расчётам к проекту акта, его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объёме 5423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен», — сказано в документе.

Как сообщается, празднование Дня независимости Украины будут финансировать из государственного и местного бюджетов, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством.

Напомним, в Киеве в честь Дня независимости Украины планируют провести парад военной техники, а также продемонстрировать образцы военной техники во время выставки.

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