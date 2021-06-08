Киев, , 14:37 — REGNUM В Киеве в честь 30-й годовщины независимости Украины проведут военный парад с участием авиации. Об этом сообщает 8 июня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на план мероприятий, утверждённый правительством страны.

В населённых пунктах в рамках акции «Самый большой государственный флаг Украины» планируют поднять флаги страны в присутствии президента и других руководителей органов государственной власти.

Состоится торжественное заседание Верховной рады, концерт, парад войск в Киеве с участием украинской авиации и авиации «стран-партнёров», будет организована выставка новейших образцов украинской техники.

Напомним, ранее на Украине утвердили праздничный слоган «Ты у меня одна» и символ Дня независимости в виде цветка.

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