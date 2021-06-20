Анталья, Турция, , 10:13 — REGNUM Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу признать «несуществующим» молдавский язык. Об этом сообщило 19 июня издание Strana.ua.

Как сообщается, встреча министров состоялась во время Дипломатического форума в турецкой Анталье.

Ауреску отметил, что после признания Украиной тождества между румынским языком и молдавским языком, Киеву следует официально признать, что молдавского языка не существует. Чиновник также заявил о поддержке Румынией сотрудничества Украины с НАТО.

Напомним, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал идею нынешней главы государства Майи Санду переименовать молдавский язык в румынский. По его мнению, это может спровоцировать раскол жителей страны по языковому критерию и идентичности.

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