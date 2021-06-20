Брюссель, , 09:07 — REGNUM Европейская комиссия планирует оказывать интенсивную поддержку производству и потреблению низкоуглеродного топлива, включая «низкоуглеродный» газ и водород в рамках Директивы по возобновляемым источникам энергии (RED). Для этого до конца 2021 года она рассмотрит вопрос «декарбонизации» газа и реформе рынка газа. Об этом сообщает S&P Global 18 июня 2021 года.

В июле 2021 года ожидается, что ЕС предложит законопроекты в рамках программы «Соответствует цели 55%» (Fit for 55 — пакет законопроектов, направленных на достижение сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года).

Представители промышленности уже призвали руководство ЕС включить в законопроекты обязательные показатели по уровню выбросов от использования природного газа и по использованию биометана.

Антонио Лопес-Николас, заместитель руководителя подразделения Еврокомиссии по возобновляемым источникам энергии и политике интеграции энергетических систем, заявил в мае 2021 года, что предложения по новому пакету по декарбонизации газа ожидаются в конце осени одновременно с пересмотром RED.

«Мы видим значительный вклад газового сектора в достижение поставленных целей в области климата и энергетики, — сказал он. — Мы видим необходимость в том, чтобы возобновляемый и низкоуглеродный газ сыграли большую роль в декарбонизации. Мы единогласно одобряем то факт, что пакет по декарбонизации газового рынка появится одновременно с пересмотром RED».

Совсем недавно газ считался мостом к будущему с более низким уровнем выбросов углерода, но в последние несколько лет он теряет популярность в ЕС.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в марте 2021 года, что неослабевающая роль ископаемого газа во время энергетического перехода была лишь «второстепенной», и что у ископаемого газа нет «жизнеспособного будущего».

Тем не менее, газ получил небольшой шанс на будущее 11 июня 2021 года, когда министры энергетики стран ЕС согласовали переходный период до конца 2029 года: эта отсрочка позволит ЕС финансировать газовые проекты в указанный период.

Европейская газовая промышленность в настоящее время прилагает лоббистские усилия на продавливание своих интересов на рынке потребления «зеленых» газов, таких как биогаз, биометан, био-СПГ и других возобновляемых форм газа, а также на улавливании и хранении углерода и конверсии газа в водород.

По словам Тиммерманса, в рамках пересмотра RED ЕС собирается предложить «полноценную» схему сертификации водорода, включая возобновляемый и низкоуглеродный водород, а также другие низкоуглеродные и возобновляемые виды топлива, такие как биогаз.

Ожидается, что запланированный пересмотр законодательства ЕС о рынке газа, который будет проведёнв концу 2021 года, будет включать меры по поддержке использования возобновляемых источников и низкоуглеродного газа, а также развития рынка водорода в ЕС.

Промышленность считает, что необходимы целенаправленные действия по декарбонизации газового сектора и призывает к сбалансированному подходу в использовании возобновляемых и низкоуглеродных газов для повышения энергоэффективности и достижения нулевого уровня рентабельности.

В конце мая 12 европейских промышленных организаций обратились с совместным письмом к законодательным органам ЕС. В нем они предложили ЕС связать следующие цели на 2030 год: сокращение выбросов парниковых газов и увеличение спроса на возобновляемый газ. В письме указывается, что газ — будь то природный, возобновляемый и декарбонизированный — будет играть «решающую роль в целях по декарбонизации каждого сектора, включая строительство, промышленность, энергетику и транспорт, а также сельское хозяйство».

Первое предложение, поддержанное 12 промышленниками, заключается в том, что к 2030 году интенсивность выбросов парниковых газов из потребляемой в ЕС газовой энергии, должна быть снижена как минимум на 20% по сравнению с уровнями 2018 года за счет использования возобновляемых и декарбонизированных газов.

Второепредложение заключается в том, чтобы возобновляемые газы составляли не менее 11% с точки зрения энергоемкости потребляемого газа.

« Должна быть возможность выполнить цель по снижению интенсивности выбросов парниковых газов и цель по увеличению объёма возобновляемого газа, опираясь на существующие механизмы RED », — заявили они.

Одним из предметов будущих законопроектов ЕС в области защиты климата является решение проблемы выбросов метана в секторе разведки и добычи газа.

Ожидается, что вместе с пересмотром RED в конце 2021 года Еврокомиссия примет законы, направленные на контроль и обнаружение утечек метана, а также их устранение. Еврокомиссия также планирует ликвидировать сжигание попутного газа.