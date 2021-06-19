Москва, , 20:49 — REGNUM

В Москве завершил свою работу съезд партии «Единая Россия», на котором был утверждается список кандидатов на выборы в Госдуму. Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин в своем выступлении отметил рост числа кандидатов-общественников.

«Отрадно, что партия постоянно находится в поиске резервов для повышения эффективности своей работы. И реализует задуманное в конкретных делах, привлекая в свои ряды все больше сторонников. Лучшее тому подтверждение — процедура предварительного голосования, в котором приняли участие 12 млн. граждан нашей страны», — отметил президент.

Он добавил, что «такая активность, внутрипартийная конкуренция — хороший пример и для других партий. Очень важно, что вы открываете путь в политику для участия в работе по самым востребованным направлениям развития волонтерам, активистам Общероссийского Народного фронта, других структур гражданского общества, для молодежи, проявившей себя в кадровых проектах», — сказал он.

Президент предложил включить в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя центра «Сириус» Елену Шмелеву.

«Я рад, что в свое время нашел Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного фронта. Здесь сразу же отмечу, что более 70 человек из ОНФ — волонтеров движения «Мы Вместе», других объединений, будут бороться на выборах при поддержке «Единой России». Елена Владимировна много сделала для становления нового и интересного центра для работы с одаренными детьми, но занимается не только этим. Занимается распространением этого опыта по всей стране. Очень важное, на мой взгляд, направление», — добавил Владимир Путин.

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Более 400 представителей Народного фронта приняли участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы различных уровней. 156 из них смогли одержать победу в праймериз «Единой России». 66 человек набрали наибольшее количество голосов для выдвижения в Госдуму, 87 — при отборе кандидатур в Законодательные Собрания регионов. 3 человека победили в предварительном отборе кандидатов в думы административных центров.

Среди них сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, заместители руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев и Игорь Кастюкевич.

Также предварительный отбор прошли сопредседатели региональных штабов, являющиеся медиками, Татьяна Соломатина, Татьяна Кусайко и Соломон Апоян, действующие депутаты, члены Центрального штаба ОНФ Антон Гетта и Ольга Тимофеева, руководители региональных исполкомов Жанна Рябцева, Андрей Рябоконь, Владимир Филонов, Виктор Остренко, координаторы проектов ОНФ Александр Коган и Татьяна Буцкая, представители сферы образования Нурбаганд Нурбагандов и Ирина Левина.

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