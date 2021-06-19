Санкт-Петербург, 19 июня, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Июньская жара в Петербурге 19 июня 2021 года установила первый летний рекорд максимальной температуры. В 16:00 мск воздух в Северной столице прогрелся до +29,9 градуса. Такого зноя в этот день не было с 1905 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина в Летнем саду

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"Таким образом, на 0,1° превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет», — сообщил на своей странице в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он подчеркнул, что аномально жаркая погода в Петербурге только начинается, поэтому в ближайшие дни следует ждать новых рекордных значений температуры.